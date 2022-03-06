* запрещённая в России организация

Ростов-на-Дону, , 12:46 — REGNUM В Ростовской области задержали гражданина Украины — предполагаемого боевика «Украинской добровольческой армии» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), члена экстремистской организации «Правый Сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 марта сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области

ФСБ Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве уточнили, что в ходе обысков по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты предметы, указывающие на его участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 208 УК РФ «Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём» и ч. 2 ст. 282.2 УК РФ «Организация деятельности экстремистской организации».