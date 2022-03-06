Воронеж, 6 марта, 2022, 12:43 — ИА Регнум. Восстановить электроснабжение жителям посёлка Краснолесный Железнодорожного района Воронежа обещают в ближайшее время, об этом 6 марта сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Воронежэнерго».

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Как уточняется, сильные осадки в виде мокрого снега привели к падению деревьев и обрыву проводов на воздушных линиях электропередачи. В результате было нарушено электроснабжение жителей микрорайона Краснолесный в Железнодорожном районе Воронежа. Как уточняется, данные линии электропередачи принадлежат подразделению РЖД. В настоящее время железнодорожники совместно с энергетиками устраняют последствия аварии.

«Восстановительные работы ведутся на 15 пролетах. В ближайшее время электроснабжение жителей микрорайона будет восстановлено», — уточнили в Воронежэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Краснолесного сообщили журналистам, что остаются без электроснабжения с вечера 4 марта.