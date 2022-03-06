Лондон, , 12:31 — REGNUM Украина не обладала серьезной перспективой членства в НАТО в ближайшем будущем, заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Борис Джонсон No 10 Downing Street

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«Мы были готовы ответить на заявленные Россией опасения по поводу безопасности путем переговоров. Я и другие западные лидеры разговаривали с господином Путиным, чтобы понять его точку зрения», — передает его слова The New York Times.

Он подчеркнул, что ни одна страна-член НАТО не отправила боевые подразделения на Украину.