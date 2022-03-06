Осло, 6 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Компания-разработчик инструментов для программистов Qt Group заблокировала загрузку своих продуктов с территории России. 6 марта об этом сообщает РБК со ссылкой на комментарии специалистов в сфере информационных технологий.

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Главным продуктом Qt Group является фреймворк Qt. Фреймворками называются платформы, облегчающие разработку больших программных проектов. По данным РБК, фреймворк Qt применяется в некоторых продуктах «Яндекс» и офисных решениях «МойОфис».

Генеральный директор компании «Новые облачные технологии», разрабатывающей платформу «МойОфис», Дмитрий Комиссаров рассказал, что предупреждал коллег о необходимости отказа от решений Qt. Он отметил, что ранее стоимость рабочих мест Qt резко выросла из-за изменения схемы лицензирования.

Компания Qt Group базируется в Норвегии. Она принадлежит финской материнской организации Digia.

Как сообщало ИА REGNUM, о приостановке продажи программного обеспечения ранее объявили американские компании Microsoft и Adobe.