Красноярск, 6 марта, 2022, 12:30 — ИА Регнум. В Красноярском крае за минувшие сутки зарегистрировано 20 случаев смерти среди пациентов с коронавирусом. Всего к настоящему времени жертвами COVID-19 в регионе стали 10 113 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 348 636. За сутки выявлено 1319 новых носителей, в ковидные стационары края госпитализировано 190 больных.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 289 955 человек, в том числе 4869 за последние сутки. Уровень коллективного иммунитета, по данным на 4 марта, составил 61,5% — вакцинацию завершили более 1608 тыс. местных жителей.