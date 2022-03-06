Краснодар, , 12:23 — REGNUM В Краснодарском крае за сутки в больницы попали 297 пациентов с заражением коронавирусом, данные 6 марта опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 5 марта, сообщалось о госпитализации 376 ковид-пациентов.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За сутки в регионе подтверждено 1506 новых случаев заражения коронавирусом, это на четыре случая меньше, чем накануне. Выздоровевшими за минувшие сутки признаны 2 723 пациента. За тот же период скончались ещё 10 человек с COVID-19.

За весь период пандемии в Краснодарском крае подтверждено 234 386 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 208 249 человек. Общее число жертв новой коронавирусной инфекции достигло 10 474 человек.