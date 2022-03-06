Томск, 6 марта, 2022, 12:18 — ИА Регнум. В Томской области синоптики предупредили жителей о неблагоприятных погодных явлениях. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томского гидрометцентра, 7 марта в регионе ожидается снег, местами сильный.

Dtp-online-news.ru Гололед

«В отдельных районах гололедные явления, сильное отложение мокрого снега, ухудшение видимости. Ветер местами порывы 15−20 м/с. На дорогах местами снежные заносы», — отметили в центре.

В Томске пройдёт мокрый снег, возможны ухудшение видимости, отложение мокрого снега. Ветер местами до 15−17 метров в секунду. Температура ночью −1…+1 °С, днём +2…+4 °С. На дорогах снежные заносы, гололедица.