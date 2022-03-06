Воронеж, 6 марта, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате автоаварии в Богучарском районе Воронежской области, об этом 6 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла около 10:40 5 марта на 758 километре автодороги М-4 «Дон», на участке, где ведутся работы по реконструкции проезжей части. По предварительным данным, 61-летняя женщина-водитель Volkswagen Tiguan, двигаясь со стороны Ростова в сторону Москвы, не справилась с управлением и допустила наезд на стоящий автомобиль прикрытия КамАЗ-65 115.

В результате аварии водитель и её пассажир, 60-летний мужчина, скончались на месте. Полиция начала проверку по факту аварии.

Отметим, что в общей сложности за минувшие сутки на территории Воронежской области зарегистрировано 188 ДТП. В шести ДТП травмы получили 11 человек, два человека погибли.