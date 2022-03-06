6 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Ариф Асалыоглу, , 12:57 — REGNUM



Турция (Стамбул) Иван Шилов © ИА REGNUM

Закрытое заседание в парламенте Турции по украинско-российскому кризису

Как сообщает телеканал NTV Haber, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал депутатов относительно украинско-российского кризиса. Вся информация, озвученная на встрече, была признана «государственной тайной». Стенографистки вели протокол секретного заседания. Затем протокол закрытого заседания был помещен в конверт, запечатан и отправлен в архив парламента. Предложение о проведение заседания под грифом «секретно» было предложено членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и принято на голосовании. Заседание началось после того, как зал заседания покинули все, кроме депутатов. Кроме того, была освобождена трибуна для прессы. На закрытом заседании Чавушоглу проинформировал депутатов об операции России на Украине и событиях в регионе. Он также сообщил о попытках Анкары прекратить столкновения и эвакуации турецких граждан в регионе.

Мевлют Чавушоглу Министерство иностранных дел Турции

«Мы будем строго выполнять Конвенцию Монтрё»

Как передает Haberrus, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара будут выполнять Конвенцию Монтрё строго согласно ее пунктам, не впадая в двойные стандарты и прозрачным образом: «Транзит судов неприбрежных государств в Чёрное море через проливы, общий тоннаж и длительность нахождения судов регулируются конвенцией. Мы всегда говорим: не волнуйтесь, мы будем выполнять свои обязательства согласно Монтрё. Сейчас в регионе наблюдается состояние войны. Поскольку идет война, мы должны применить 19-ю статью конвенции в отношении стран, участвующих в войне». Кроме этого, турецкий министр добавил, что 27−28 февраля пролив должны были пройти четыре российских корабля, однако три из них не были приписаны к базам в Чёрном море. «Мы попросили Москву не проходить с этими кораблями проливы. Мы проинформировали страны, которые являются участниками Монтрё. Мы официально сообщили об этом. Мы по-хорошему сказали не отправлять эти корабли. В то время еще не было принято решения о том, как мы оцениваем ситуацию, идёт там война или нет. Здесь ни Россия, ни другие не должны обижаться. Три из этих четырех кораблей не имели права прохода в случае войны. По имеющейся у нас информации, это не были корабли, приписанные к базам в Чёрном море. Если бы они в такой ситуации одни бы пришли к проливам, лишь один из этих кораблей мог бы пройти в Чёрное море», — отметил Чавушоглу.

«Мы не можем отказаться ни от России, ни от Украины»

Председатель Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу в телепередаче «Будильник», которую ведет журналист Исмаил Кючюккая на канале FOX TV, прокомментировал события последних дней. «Если бы мы управляли страной, мы бы выполнили требования Конвенции Монтрё, мы бы никогда, никогда не открывали его для обсуждения. Если вы помните, в прошлом у Эрдогана было заявление, в котором говорилось: «Военные корабли будут проходить через канал «Стамбул», если надо». Он сказал это, потому что не знал, что ключ к Чёрному морю лежит через Конвенцию Монтрё. Но теперь я уверен, что он понял важность Монтрё. Поэтому я думаю, что проект строительства канала «Стамбул» будет отложен», — заявил Кылычдароглу. Он добавил: «Даже при всём желании вы не можете отказаться от России, потому что вы зависимы от ее энергоресурсов. Вы не можете отказаться от Украины, даже если захотите, потому что у вас есть коммерческие отношения. Мы не можем отказаться от какой-либо страны, потому что мир сейчас тесен. Поэтому мы должны установить теплые и искренние отношения. Турция должна сохранять нейтралитет, но должна сделать всё возможное, чтобы положить конец войне».

Кемаль Кылычдароглу Официальный сайт Великого национального собрания Турции

Инфляция превысит 60%

Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что инфляция Турции в этом году достигнет своего пика, превысив 60% в годовом исчислении, и снизится до 45% в конце года. Предыдущий прогноз агентства заключался в том, что инфляция достигнет пика около 60% в мае и снизится до 40% к концу года. Аналитики Goldman Sachs также обратили внимание на риски увеличения инфляции, связанные с ростом цен на сырье и мягкой денежно-кредитной политики монетарных властей Анкары.

Посол России пожаловался на турецкие СМИ

По сообщению обозревателя газеты Cumhuriyet Сельда Гюнейсу, посол России в Турции Алексей Ерхов на этой неделе неожиданно посетил турецкий парламент. Ерхов, встречавшийся с членами турецко-российской межпарламентской группы дружбы, во время своего визита «жаловался на турецкие СМИ». Ерхов подразумевал, что на турецком телевидении и в газетах есть предвзятые передачи о ситуации между Россией и Украиной. «Турция нейтральна в ситуации между Россией и Украиной. Но публикации проукраинские», — сказал он. В статье также отмечается, что Ерхов «приводил в пример и передачи на телеканале TRT». Утверждалось, что Ерхов якобы сказал, что «поскольку TRT является государственным каналом, он не может вещать «независимо» от президента Реджепа Тайипа Эрдогана и правительства».

Заявление о беспилотниках Bayraktar: «Они были куплены у частной компании»

Согласно HABERRUS, известие о том, что Турция доставила беспилотники Bayraktar на Украину в то время, как идет специальная операция, вызвало широкий резонанс в России. После реакции Москвы министерство иностранных дел Турции сделало заявление. «Украинские беспилотники Bayraktar были проданы частной компанией, а не были переданы Киеву в качестве помощи», — сказал заместитель главы МИД Явуз Селим Кыран.

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

На Украине обстреляли автомобиль журналистов телеканала CNN Turk

По сообщению CNN Türk, автомобиль телекомпании, который направлялся из Львова, был обстрелян под Киевом. Журналистка Ханде Фырат сообщила, что они смогли вернуться, лишь присоединившись к конвою. Журналисты Самет Гюнер и Джанер Эмре Кинаджи, вышедшие в прямом эфире, сообщили, что чувствуют себя хорошо и едут во Львов. «Наша машина цела, мы в порядке. Теперь нам нужно найти более безопасное место», — сказал Гюнер.