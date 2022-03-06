Чита, , 12:03 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остаётся напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 6 марта 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 152 858 (+1197 за минувшие сутки). Вместе с тем 124 639 пациентов (+1486 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв составляет уже 2523 человека (+4 за сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На основании федерального регистра за весь период пандемии 2 192 забайкальца скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции. У 331 жителя региона заболевание протекало, имея всю клиническую картину опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания», — отмечается официальный информации.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 149 находятся в тяжёлом состоянии (+13), 22 пациента подключен к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+1 за сутки).

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