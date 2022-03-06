Астрахань, 6 марта, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Астраханской области жители 79 населённых пунктов в десяти муниципальных образований остаются без электроснабжения по данным на 11:00 6 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области. Причиной отключения стал сильный ветер, обрушившийся на регион 5−6 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

В зону отключения энергоснабжения попали около 23,7 тыс. жилых домов, 99 тысяч человек.

В ликвидации аварий задействовано 225 специалистов ПАО «Россети Юг» — «Астраханьэнерго», дополнительно прибыли 53 бригады из ростовского и волгоградского филиалов «Россети Юг» и других регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области в связи с непогодой объявлен режим повышенной готовности.