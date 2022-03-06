Астрахань, , 11:55 — REGNUM Обрушившаяся на Астрахань непогода оставила без электроэнергии и водоснабжения, работы по устранению последствий шторма ведутся в круглосуточном режиме, сообщили 6 марта в пресс-службе администрации города.

Коммунальная техника откачивает воду на улицах Астрахани Пресс-служба администрации Астрахани

Так, с проезжих и пешеходных улиц Астрахани коммунальщики убрали около 50 деревьев, всего же штормовой ветер повалил около 90 деревьев. 5 марта и за ночь на 6 марта с улиц города откачано более 800 кубометров воды.

От ветра пострадало 32 светофорных объекта и деформировано 44 дорожных знака. Также зафиксировано более 40 порывов проводов зафиксировано на сетях наружного освещения. К настоящему времени 31 обрыв устранен, работы продолжаются.

Также из-за ветра обесточенными оказались сооружения МУП «Астрводоканал», что привело к массовым отключениям от водоснабжения. В жилые кварталы и в социально значимые объекты организован подвоз питьевой и технической воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе из-за непогоды введён режим повышенной готовности.