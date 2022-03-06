Омск, 6 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Омской области прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств ДТП, в котором пострадали 61-летняя женщина и шестилетний ребёнок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошёл вечером 5 марта.

Yarregion.ru Светофор

На перекрёстке 29-летний водитель за рулём автомобиля Toyota Carina сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на красный сигнал светофора, после чего столкнулся с едущей в попутном направлении машиной.

«В результате ДТП 61-летняя женщина получила различные травмы, ей назначено амбулаторное лечение. Второй пешеход, 6-летняя девочка, госпитализирована», — добавили в надзорном ведомстве.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.