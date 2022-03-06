Москва, , 11:47 — REGNUM Если «сотрудники коммунальных служб» пришли без предупреждения, то скорее всего вы имеете дело с мошенниками, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сотрудники коммунальных служб никогда не приходят без предупреждения, за исключением аварийных ситуаций. Выезды специалистов осуществляются только по заявке граждан, время приезда согласовывается. Внезапные проверки — незаконны, если к вам пришли с такой проверкой — это мошенники», — отмечается в сообщении.

Злоумышленники обычно предлагают заменить счетчики или проверить газовые плиты.