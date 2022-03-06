Донские казаки выстроились в огромную букву «Z»
Песчанокопский район, Ростовская область, 6 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В селе Песчанокопское Ростовской области состоялась акция в поддержку Донбасса и Вооруженных сил России, проводящих специальную военную операцию. В ней приняли участие казаки Песчанокопского юрта.
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Акция казаков
На площади участники патриотической акции — студенты, казаки, неравнодушные жители села — выстроились в огромную букву «Z» и растянули российский триколор.
Казаки Песчанокопского юрта выразили слова поддержки армии России.