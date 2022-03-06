Песчанокопский район, Ростовская область, 6 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В селе Песчанокопское Ростовской области состоялась акция в поддержку Донбасса и Вооруженных сил России, проводящих специальную военную операцию. В ней приняли участие казаки Песчанокопского юрта.

Kazak-dona.com Акция казаков

На площади участники патриотической акции — студенты, казаки, неравнодушные жители села — выстроились в огромную букву «Z» и растянули российский триколор.

Казаки Песчанокопского юрта выразили слова поддержки армии России.