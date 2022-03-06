Краснодар, 6 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Более 1,2 тыс. мероприятий запланировано на территории Краснодарского края к Международному женскому дню, сообщили 6 марта в пресс-службе администрации региона. Праздничные акции состоятся как в очном формате, так и онлайн.

Дарья Антонова ИА REGNUM 8 марта

Так, в рамках ставшей уже традиционной акции «Вам, любимые» на улицах, в общественных местах, на работе и службе женщин будут поздравлять цветами. Также состоится онлайн-флешмоб «Для тебя, милая!» — его участники выложат в социальные сети ролиик с поздравлением своих мам, бабушек, сестер, девушек с праздником.

В рамках онлайн-флешмоба «Женщина в профессии…» участницы могут рассказать о трудных (опасных, тяжелых) моментах своей работы. Публикации в соцсетях следует размещать с использованием хэштегов #Вамлюбимые #8Марта #ПреКРАСныеЛеди.

Также во всех муниципалитетах региона запланированы мероприятия. Так, в Краснодаре состоятся экскурсии по Выставочному залу боевой славы, посвященные подвигу советских женщин в годы Великой Отечественной войны. В Новороссийске откроется выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства и традиционных народных промыслов и ремесел.