Барнаул, , 11:44 — REGNUM Алтайские сотрудники ГИБДД приняли участие в акции «8 Марта — в каждый дом». Как сообщает 6 марта, пресс-служба ведомства женщины, автомобили которых останавливали на дороге инспекторы, признавались, что волновались, но когда вместо проверки документов им вручали цветы, настроение менялось в лучшую сторону.

Цветы автомобилисткам МВД РФ

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

На одном из оживленных перекрестков Барнаула — площади Победы — автополицейские дарили милым женщинам сувениры, комплименты, желали всех благ, счастья, добра, ну и, конечно, напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Член Общественного совета при УМВД России по городу Барнаулу Ольга Плодистая, которая регулярно принимает участие в профилактических акциях, направленных на профилактику дорожно-транспортного травматизма, позитивно отнеслась к такой идее и от себя лично призвала участниц дорожного движения в любой обстановке соблюдать ПДД и быть примером для детей.

Напомним, Россия готовится встретить первый весенний праздник — Международный женский день 8 Марта. В 2022 году для удобства граждан ему предшествуют два выходных дня. Редакция ИА REGNUM ведет предпраздничную трансляцию.

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