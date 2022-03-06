Москва, 6 марта, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в связи с юбилеем первой в мире женщине-космонавту, герою Советского Союза Валентине Терешковой 6 марта. Текст телеграммы опубликован на сайте президента России.

A.Savin Валентина Терешкова

«Ваш профессиональный путь, огромный личный вклад в укрепление авторитета нашей страны как космической державы, значимая общественная, законотворческая деятельность — яркий пример честного, беззаветного служения Отечеству», — отметил Путин.

Валентина Владимировна Терешкова родилась 6 марта 1937 года. В 1954 году она пошла работать на Ярославский шинный завод, параллельно обучаясь в старших вечерних классах школы рабочей молодёжи.

В 1960 году Терешкова окончила Ярославский заочный техникум лёгкой промышленности по специальности техника-технолога, начала заниматься парашютным спортом в Ярославском аэроклубе. Благодаря опыту в парашютном спорте Терешкова стала одной из претенденток на включение в отряд космонавтов.

В 1962 году Валентина Терешкова сдала выпускные экзамены по общекосмической подготовке. В июне 1963 года Терешкова совершила полёт на космическом корабле «Восток-6», став первой в мире женщиной-космонавтом. Терешкова удостоена звания Героя Советского Союза, является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».