Улан-Удэ, , 11:38 — REGNUM В ковидные стационары Бурятии за сутки госпитализировали 52 человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего к 6 марта в стационарном режиме лечатся 776 пациентов с COVID-19.

Ковидный стационар. Бурятия Правительство Бурятии

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Состояние 489 человек осложнено внебольничной пневмонией. 86 тяжёлых больных находятся в реанимации, 29 подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение проходят ещё почти 4,7 тыс. носителей коронавируса.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1174 койки: занято — 776, свободно — 398 коек. Занятость коечного фонда составляет 66,1%», — отметили в оперштабе.

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