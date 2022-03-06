Батайск, Ростовская область, , 11:38 — REGNUM 62-летний житель Батайска (Ростовская область) стал жертвой телефонного афериста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 6 марта.

Телефонный мошенник Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР

Мужчина сообщил полицейским, что ответил на звонок мнимого сотрудника одного из банков. Злоумышленник сказал, что якобы по карте батайчанина проходят сомнительные операции и посоветовал перевести сбережения на якобы безопасный расчётный счёт. Мужчина поверил аферисту и лишился более 1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».