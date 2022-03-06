Батайск, Ростовская область, 6 марта 2022, 11:38 — REGNUM 62-летний житель Батайска (Ростовская область) стал жертвой телефонного афериста. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 6 марта.
Мужчина сообщил полицейским, что ответил на звонок мнимого сотрудника одного из банков. Злоумышленник сказал, что якобы по карте батайчанина проходят сомнительные операции и посоветовал перевести сбережения на якобы безопасный расчётный счёт. Мужчина поверил аферисту и лишился более 1 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».