Тюмень, 6 марта, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 3779 ковидных пациентов, 145 госпитализировано с COVID-19. Об этом 6 марта сообщает региональный оперативный штаб.

Permkrai.ru Коронавирус

За сутки на 6 марта коронавирус выявили у 1260 тюменцев. Это на 166 человек меньше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 6 марта коронавирус выявили у 172 765 человек, выздоровели 133 519 пациентов, скончались 3 982 (на 11 человек больше, чем днём ранее).