Екатеринбург, 6 марта, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Свердловской области на трассе Екатеринбург — Тюмень» погибли два человека, в том числе и 17-летняя девушка. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительным сведениям, 35-летний водитель машины «Джили» ехал из Тюмени в сторону Екатеринбурга и в условиях метели и снегопада не убедился в безопасности, пошёл на обгон и на встречной полосе столкнулся с грузовиком. Водитель и девушка погибли. Ещё два пассажира были госпитализированы.

Погибшая приехала из Югры в Тюмень к своей тёте. В машине нашли походные вещи. В ГИБДД не исключают, что компания ехала на отдых.