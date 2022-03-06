Орел, 6 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы направил губернатор Орловской области Андрей Клычков в связи с ростом цен на детские товары в розничной сети региона. Об этом сообщила пресс-служба правительства Орловской области по итогам прямого эфира главы региона в соцсетях 5 марта.

Kremlin.ru Андрей Клычков

По поручению губернатора ранее была проведена проверка жалоб жителей на рост цен на детские товары, в том числе на детское питание. Факты подтвердились, данные проверок направлены в УФАС и прокуратуру региона.

В регионе ведётся мониторинг цен на продовольственную группу товаров.

«Мониторинг показал, что товарных запасов достаточно. Уровень цен находится в пределах инфляционных колебаний. Магазины розничной торговой сети применяют к социально-значимым товарам скидки. Эти товары обозначены красными ценниками. Также мы проверили информацию по росту цен на детское питание и товары», — прокомментировал заместитель губернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Он отметил, что данные по всем случаям нарушений направляются в Управление федеральной антимонопольной службы