Москва, , 11:27 — REGNUM Суточный прирост госпитализаций пациентов с новой коронавирусной инфекцией за истекшие сутки в сравнении с предыдущим днём снизился на 11,3%. 6 марта об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: ситуация нормализуется — все новости»

Снижение госпитализаций за истекшие сутки зафиксировано в 57 регионах России, рост — в 26 регионах. В двух субъектах РФ динамика не изменилась. Выздоровели после подтверждённого заражения COVID-19 за истекшие сутки 149 тыс. человек.

Суточный прирост новых случаев COVID-19 составил 79,9 тыс. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции за сутки 744 человека.

Снижение суточного прироста случаев COVID-19 в России наблюдается с середины февраля 2022 года. Предшествовавший рост скорости распространения инфекции связан с появлением нового штамма вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Взрывной рост числа новых случаев COVID-19 в конце января и начале февраля не сопровождался резким ростом госпитализаций.