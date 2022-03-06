Донецк, , 11:24 — REGNUM ВСУ выпустили два снаряда калибром 122 мм по Донецку 6 марта в 10:40. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.

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Ранее, в 10:15, ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».

Ранее подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Карьерное, Передовое, Равнополь.

Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.

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