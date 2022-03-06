Сантьяго-де-Керетаро, Мексика, , 11:23 — REGNUM Во время матча девятого тура чемпионата Мексики по футболу между командами «Керетаро» и «Атлас» произошла массовая драка болельщиков на трибунах. Об этом 6 марта сообщил журналист Давид Медрано Феликс на своей странице в соцсети Twitter.

Джордж Уэсли Беллоуз. Уличная драка. 1907

По информации источника, матч, который проходил на поле стадиона «Коррехидора» в Сантьяго-де-Керетаро, был прерван из-за массовой драки фанатов, использовавших в ходе нее сиденья и металлические пруты, на 62-й минуте.

Также сотрудниками службы безопасности стадиона были открыты дополнительные выходы для того, чтобы зрители, включая детей и женщин, могли покинуть трибуны стадиона.

«Пока нет сообщений и смертельных случаях. 22 человека пострадали, девять из них были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Состояние остальных участников столкновения оценивается как стабильное. Отмечаем, что все пострадавшие — мужчины», — также сообщили в полиции штата Керетаро.

Отметим, матч между указанными командами из соображений безопасности решено было не продолжать и его перенесут на другую дату.