Красноярск, , 11:23 — REGNUM Инспекторы ГИБДД Красноярска в Международный женский день без очереди зарегистрируют автомобили представительниц прекрасного пола. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Женщина за рулем

пресс-служба ГУ МВД России по региону «Инспекторы ГИБДД уже по привычной традиции организовывают отдельные окна регистрации для дам, которые купили автомобили, чтобы они могли больше времени уделить семье и подготовиться к празднику».

Для собственниц автомобилей 8 марта будут действовать «праздничные» окна в трёх городских пунктах регистрации — на ул. Маерчака, 53 «Г», ул. Кутузова, 1/85 и ул. Ястынская 47 стр. 21.

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Инспекторы, работающие 8 марта, вместе с автомобильными номерами также будут дарить посетительницам лотерейные билеты.

Как сообщало ИА REGNUM, на Алтае доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование, составляет 40,0%, мужчин — 22,1%.

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