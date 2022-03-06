Оренбург, 6 марта, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В Оренбурге одна из местных фирм заплатит штраф за неисполнение своих обязательств по муниципальному контракту. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Uriston.com Штраф

По данным ведомства, фирма должна была благоустроить восточную часть набережной реки Урал. Такое задание ей выдало городское управление строительства и дорожного хозяйства. Работы нужно было выполнить к 1 ноября, но этого не произошло.

В отношении подрядной организации было возбуждено административное дело по факту неисполнения обязательств. Суд оштрафовал организацию на более 23,1 млн рублей. Правда, постановление суда пока не вступило в законную силу.