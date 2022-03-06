Симферополь, , 11:20 — REGNUM В Республике Крым за сутки госпитализировали 83 пациентов с заражением коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 6 марта. Накануне, 5 марта, сообщалось о 91 новом пациенте.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки на территории Крыма подтверждено 734 новых случая заражения коронавирусом — на 14 больше, чем сутками ранее. Выписаны 735 пациентов, скончались восемь человек.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 165 483 случая заражения коронавирусом, в больницы за весь период попали 56 315 крымчан с ковидом. Выздоровели 145 600 человек. Скончались 4 932 пациента.