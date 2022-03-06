Алтайский край, 6 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Алтайскому краю сообщает подробности массового ДТП с участием автобуса, произошедшего, 6 марта, в 9:20 местного времени на 328 км федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» (в 1 км от поворота на с. Луговское) в Зональном районе.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Предварительно установлено, что водитель-мужчина 1973 года рождения, управляя автобусом Kia Granbird, двигаясь со стороны Барнаула в сторону Бийска не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на стоящий на проезжей части автомобиль Toyota Corolla, который остановился из-за заноса движущегося впереди автомобиля Audi А6, которым управлял водитель мужчина 1986 г.р.

В результате столкновения автобус выехал на встречную полосу, где допустил столкновение со встречным автомобилем Renault Premium водитель мужчина 1976 г.р. От столкновения, у автомобиля Renault Premium отлетел капот и повредил движущийся со стороны Барнаула в направлении Бийска автомобиль Toyota Avensis, водитель мужчина 1988 г.р.

В результате ДТП водитель автомобиля Toyota Corolla — женщина 1985 года рождения и двое ее несовершеннолетних пассажиров (девочки 7 и 14 лет) получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение Бийска. Из 27 пассажиров автобуса, никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 февраля на автодороге Ревда — Сумз столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии погиб один из водителей. Водитель второй легковушки получил травмы и был госпитализирован. Уже спустя двое суток авария случилось на 271-м км автодороги А-322 вблизи села Захарова: водитель легковушки выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик «КамАЗ».

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