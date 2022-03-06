Донецк, , 11:16 — REGNUM Украинские власти Мариуполя объявили эвакуацию из города по гуманитарному коридору — через сутки после согласованного с Россией срока.

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Ранее сообщалось, что боевики из националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые блокированы в Мариуполе, осуществляют минирование жилых домов. Об этом 6 марта говорится в заявлении представителя Народной милиции (НМ) ДНР Эдуарда Басурина.

Как отметил представитель НМ ДНР, националисты продолжают препятствовать выходу мирных жителей из Мариуполя и намерены использовать их в качестве «живого щита».

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