Ханты-Мансийск, , 11:16 — REGNUM В Югре за сутки на 6 марта госпитализировали 46 больных с COVID-19, 2241 человек выписан по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За минувшие сутки в Югре выявлен 921 новый случай заражения коронавирусом, на 785 человек меньше, чем днём ранее. По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 6 марта является Ханты-Мансийск — 130.

С начала пандемии в Югре к 6 марта насчитывается 198 767 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 175 654 пациента, 2417 скончались (на 11 пациентов больше, чем днём ранее).

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