Ростов-на-Дону, , 11:15 — REGNUM В Ростовской области в результате ДТП пострадал водитель и семилетний мальчик. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

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Авария произошла примерно в 14:50 мск 5 марта на автодороге Ростов — Азов. Водитель LADA Vesta, предположительно, во время манёвра, нарушая правила дорожного движения, столкнулся с Audi A6. От удара иномарка съехала в кювет. В результате аварии пострадали водитель Audi A6 и семилетний пассажир получили травмы.

Полицейские проводят проверку.