Екатеринбург, 6 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Свердловской области 6 марта очищать дороги от снега будут почти 500 единиц техники. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Iho.hu Снегопад

За ночь в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. Уже сейчас в расчистке задействовано 350 снегоуборочных машин.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил подчинённым обеспечить безопасность уральцев после такого снегопада. Как сообщало ИА REGNUM, из-за снегопада часть самолётов не смогли приземлиться в аэропорту «Кольцово».