Москва, 6 марта, 2022, 11:12 — ИА Регнум. О ходе специальной военной операции Вооруженных сил (ВС) России по защите Донбасса рассказал 6 марта на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Рубцы, Карповка, Макеевка, Новолобовка, Липовое, Среднее, Зеленая долина, Закаблуховка.

Подразделения вооруженных сил Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное и Равнополь.

Подразделения Народной милиции Донецкой Республики ведут успешные наступательные действия на западной и северо-западной окраинах города Мариуполя. Взят под контроль жилой квартал Старый Крым.

Подразделения российских Вооруженных Сил в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 километров.

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.

Вечером 5 марта нанесен массированный удар, в результате которого поражен 61 объект военной инфраструктуры ВСУ, в том числе: 22 единицы вооружения и военной техники в подземном укрытии, пункт управления бригады, девять складов боеприпасов и материально-технических средств и три радиолокационных поста.

Утром 6 марта нанесен удар высокоточным оружием большой дальности. Выведен из строя аэродром военно-воздушных сил Украины в Староконстантинове.

За прошедшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС России сбито четыре самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, один Су-25 в районе Нежина, два вертолета Ми-8 в районе Киева, шесть беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».

Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ. Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.

Всего за время операции поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них: 76 пунктов управления и узлов связи украинских вооруженных сил, 111 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 71 радиолокационная станция.

Конашенков Уничтожены: 69 самолетов на земле и 24 самолета в воздухе, 778 танков и других боевых бронированных машин, 77 реактивных систем залпового огня, 279 орудий полевой артиллерии и минометов, 553 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 62 беспилотных летательных аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о спецоперации на Украине.