Москва, , 11:09 — REGNUM Замглавы Минсельхоза РФ Оксана Лут в эфире телеканала НТВ заявила, что дефицита хлеба в России в 2022 г. не будет.

«С точки зрения обеспеченности, у нас есть семена, у нас есть сельхозтехника, у нас есть средства защиты растений. То есть все, чтобы посеять и получить хлеб, у нас есть», — отметила она, добавив, что покупать продукты впрок смысла нет.

«Все пищевые предприятия работают без перебоев. … Ничего не случилось, всё идет по графику, всё четко, объемы производства у нас растут. Ситуация, при которой сейчас наблюдается ажиотажный спрос на отдельные категории, напоминает начало пандемии в 2020 г., когда люди пошли в магазины и стали покупать товары длительного пользования. В основном это крупяные группы, сахар, мука — то, что может лежать. То есть это не потребление сейчас, это потребление потом. Ну, и все знают, что мы потом гречку находили на мусорках. Но так точно делать не надо», — добавила она.