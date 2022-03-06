Кемерово, , 11:08 — REGNUM Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов пожелал всем добра и мира. Он отметил, что сегодня необходимо оставить все обиды.

Православие Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Прощеное воскресенье — важный день для каждого христианина. Перед Великим постом необходимо оставить все обиды. «Прости меня» — «Бог простит, и я прощаю»! В этот день желаю вам только добра, мира и понимания! Берегите себя и своих близких», — написал Кузнецов в своём Instagram.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня, 6 марта, православные христиане отмечают Прощеное воскресенье перед Великим постом.

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