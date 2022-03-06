Москва, , 11:03 — REGNUM Роскомнадзор потребовал от интернет-ресурса Zello прекратить рассылку пользователям недостоверной информации о спецоперации на Украине. Об этом говорится в сообщении ведомства.

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Роскомнадзор направил администрации американского ресурса Zello (Zello Inc.) требование прекратить рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе спецоперации Вооруженных Сил РФ на территории Украины, отмечается в сообщении.

Администрация Zello в установленный законом срок требование Роскомнадзора не выполнила. В связи с неисполнением требования Роскомнадзора в течение 24 часов доступ к этому приложению на территории РФ будет ограничен.