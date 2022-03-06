Донецк, , 11:02 — REGNUM Киевские боевики из украинского националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые блокированы в Мариуполе, осуществляют минирование жилых домов. Об этом 6 марта говорится в заявлении представителя Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина.

Эдуард Басурин Andrew Butko

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Как отметил представитель НМ ДНР, украинские националисты продолжают препятствовать выходу мирных жителей из Мариуполя и намерены использовать их в качестве «живого щита».

«Подтверждается информация о минировании боевиками «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жилых домов на центральных улицах города, в районах парковых зон на улице Московская и проспект Победы. Националисты беспорядочно установили порядка 10 тысяч единиц мин ПФМ-1 «Лепесток». Геноцид мирных жителей города Мариуполя продолжается», — указывается в сообщении.

Кроме того, Басурин вновь призвал украинских офицеров, солдат и сержантов сложить оружие и уходить домой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта в 10:15 ВСУ обстреляли Донецк, выпустив 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град».