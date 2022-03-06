Владивосток, 6 марта 2022, 11:02 — REGNUM В Приморском крае восстановили движение по одному из двух путей на участке Транссибирской железнодорожной магистрали, где в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.
В настоящее время на месте схода вагонов продолжают работать восстановительные поезда, прибывшие со станций Ружино и Уссурийск. Предпринимаются все меры для полного восстановления движения в обоих направлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава.
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