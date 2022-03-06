Владивосток, 6 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. В Приморском крае восстановили движение по одному из двух путей на участке Транссибирской железнодорожной магистрали, где в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

(сс) Алексей Задонский Грузовые поезда на Транссибе

пресс-служба ДЖД «6 марта в 16:28 местного времени открыто движение по одному пути на станции Перелетный двухпутного электрифицированного участка Владивосток — Сибирцево Дальневосточной железной дороги (ДЖД). На втором пути восстановительные работы продолжаются».

В настоящее время на месте схода вагонов продолжают работать восстановительные поезда, прибывшие со станций Ружино и Уссурийск. Предпринимаются все меры для полного восстановления движения в обоих направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае на участке Транссибирской железнодорожной магистрали в ночь на 6 марта сошли с рельсов семь вагонов грузового состава.