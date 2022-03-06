Пекин, , 11:02 — REGNUM Строительство китайской космической станции «Тяньгун» должно завершиться до конца текущего года, заявил главный конструктор Программы пилотируемой космонавтики Китая Чжоу Цзяньпин. Об этом пишет газета China Daily.

Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун» Saggittarius A

Главный конструктор рассказал, что на 2022 года запланированы запуски к орбитальной станции двух пилотируемых миссий, двух лабораторных модулей и двух грузовых кораблей. Экипаж корабля «Шэньчжоу-14» будет отвечать за стыковку двух лабораторных модулей к базовому модулю станции «Тяньхэ». В конце 2022 года на станцию прибудет ещё один пилотируемый корабль — «Шэньчжоу-14».

После завершения строительства орбитальной станции её общий вес будет составлять около 100 тонн. Внутри станции смогут работать шесть космонавтов, что сделает её крупнейшим пилотируемым космическим объектов Китая.

Чжоу Цзяньпин добавил, что посещаемая станция будет использоваться для проведения научных экспериментов и испытания некоторых технологий. Научная программа станции включает исследования в таких областях, как биология, материаловедение и гидродинамика в условиях микрогравитации.

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской космической станции «Тяньгун» выведен на околоземную орбиту в апреле 2021 года. В настоящее время на борту станции находятся космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу.

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