Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Россию за сутки прибыло ещё 6,5 тыс. мирных жителей Донбасса, вынужденно покинувших свои дома. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 6 марта.

Пограничники Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 6500 граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовскую область с 18 февраля прибыло более 150 тыс. беженцев из Донбасса. Люди выезжают в другие регионы России, остаются в пунктах временного размещения или находят приют у родных и близких.