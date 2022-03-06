Кызыл, , 11:01 — REGNUM Минздрав Тувы в 2022 году планирует оздоровить в условиях санаторно-курортных организаций 2,5 тыс. детей с хроническими заболеваниями. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, с начала года лечение прошли 410 детей.

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Как отмечается, в прошлом году санаторно-курортное лечение получили 2551 ребёнок, в том числе 146 детей-инвалидов. Лечение проведено в 16 санаторно-курортных организациях.

«Для получения путевки на санаторно-курортное лечение ребенка родители (законные представители) могут обратиться в медицинскую организацию по месту жительства», — отметили в минздраве.