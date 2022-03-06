Иркутск, 6 марта, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Иркутской области продолжается реализация дополнительной меры поддержки лиц из числа детей-сирот в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения. В 2022 году за счет средств областного бюджета в размере 872 миллионов рублей социальную выплату планируется предоставить 326 гражданам, — сообщает пресс-служба областной администрации.

Светлана Шаповалова Жилье

На сегодняшний день 11 граждан уже стали собственниками жилого помещения и получили социальную выплату, рассказали в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. 56 граждан подобрали жилье и оформляют договоры купли-продажи в целях получения социальной выплаты. Еще 259 человек подбирают жилье.

Дополнительную меру поддержки в качестве альтернативного способа обеспечения права граждан из числа детей-сирот на жилье Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел в мае 2020 года. Тогда жилищные сертификаты получили 127 человек. В 2021 году общее количество получателей социальной выплаты составило 156 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Усолье-Сибирском (Иркутская область) было возбуждено уголовное дело по факту нарушения жилищных прав детей-сирот. дома на Комсомольском проспекте сироты получили еще в 2015 году. Сейчас они крайне недовольны качеством жилых помещений.

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