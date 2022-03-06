Донецк, 6 марта 2022, 10:59 — REGNUM 6 марта в 10:15 ВСУ обстреляли Донецк, выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 «Град». Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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Ранее сообщалось, что Ггуппировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Карповка, Новолобовка, Рубцы, Среднее, Макеевка, Липовое, Зеленая Долина Закаблуховка, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
В свою очередь подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное, Равнополь.
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.
Наступательная операция продолжается.
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