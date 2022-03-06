Новосибирск, , 10:57 — REGNUM В Новосибирске прошла церемония возложения цветов к бюсту первого в истории трижды Героя Советского Союза, почётного жителя города, маршала авиации Александра Покрышкина на площади Свердлова. Сегодня, 6 марта, исполняется 109 лет со дня его рождения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Возложение цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина в Новосибирске Правительство Новосибирской области

В мероприятии участвовали губернатор Новосибирской области Андрей Травников, председатель Законодательного собрания Андрей Шимкив, сенатор Александр Карелин и другие официальные лица.

Напомним, Александр Покрышкин — участник Великой Отечественной войны с первого до последнего её дня. Покрышкин — второй по результативности (после Ивана Кожедуба) пилот-истребитель среди всех лётчиков стран антигитлеровской коалиции во Второй Мировой войне. У него шесть орденов Ленина, орден Октябрьской Революции, четыре ордена Красного Знамени, два ордена Суворова, два ордена Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медаль армии США «За выдающуюся службу».