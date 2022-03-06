Тюмень, 6 марта, 2022, 10:54 — ИА Регнум. В Тюмени подведены итоги тендера на пятилетнее озеленение города. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

RG72 Тюмень

Напомним, начальная стоимость контракта составляла более 696,7 млн рублей. В тендере победила местная фирма ООО «РАСТАМ — Экология», став единственным участником конкурса, и предложившая озеленение за 695 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям пятилетнего контракта подрядчику предстоит высадить в Тюмени более 24 тысяч кустарников и деревьев, ухаживать за ними, бороться с вредителями и возбудителями заболеваний, пересаживать, выкорчёвывать пни и другое.