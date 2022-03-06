Москва, 6 марта 2022, 10:51 — REGNUM Истребители и комплексы ПВО РФ за сутки сбили 10 боевых самолетов и вертолетов Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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За минувшие сутки истребительной авиацией и ПВО ВКС РФ сбито 4 самолета Су-27 и один МиГ-29 в районе Житомира, один Су-25 в районе Нежина, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля, 2 вертолета Ми-8 в районе Киева, 6 беспилотных летательных аппаратов, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Бомбардировочной и штурмовой авиацией поражены 3 зенитных ракетных комплекса «Бук М1» и 3 радиолокационных станции ВСУ.
Ракетными войсками уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.