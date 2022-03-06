Москва, 6 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. 6 марта нынешнего года исполняется 109 лет со дня рождения Александра Покрышкина (1913−1985), легендарного советского летчика-аса, маршала авиации и первого трижды Героя Советского Союза.

Будущий трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. Краснодарский край. 1943

Будущий летчик-ас СССР родился в Новониколаевске Томской губернии в семье фабричного рабочего 6 марта (21 февраля по старому стилю) 1913 года и был вторым ребенком в семье.

В возрасте 12 лет Александр Покрышкин увлёкся авиацией и начал заниматься в авиамодельном кружке. В 1930-м покинул дом и поступил в местное техническое училище, в котором проучился 18 месяцев по специальности слесаря-лекальщика, затем учился в вечернем институте сельскохозяйственного машиностроения и параллельно работал слесарем-инструментальщиком на заводе «Сибкомбинатстрой».

С июня 1932 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии и в 1933 году окончил 3-ю Пермскую авиационную школу авиатехников. В 1934 году окончил курсы усовершенствования технического состава ВВС Красной Армии имени К. Е. Ворошилова при 1-й военной школе авиатехников в Ленинграде и в декабре того же года стал старшим авиационным техником авиационного звена связи 74-й стрелковой дивизии Северо-Кавказского военного округа.

Войну встретил в должности заместителя командира эскадрильи на Южном фронте, первую победу в воздухе одержал 23 июня 1941 года, сбив истребитель разведки Meссершмидт-109. К концу 1941 г. кавалер высшей государственной награды страны — ордена Ленина старший лейтенант Покрышкин совершил уже 190 боевых вылетов и был признан одним из лучших воздушных разведчиков в авиационном полку.

Всего за годы Великой Отечественной войны Покрышкин совершил 650 боевых вылетов, провёл 156 воздушных боёв и сбил 59 вражеских самолётов. Также он уделял большое внимание разработке тактики действий авиации и подготовке молодых лётчиков.

24 июня 1945 года полковник Покрышкин принял участие в знаменитом Параде Победы на Красной площади, на котором ему доверили нести штандарт 1-го Украинского фронта.

В июле 1945 года был направлен на учёбу в Военную академию имени М. В. Фрунзе, которую окончил в 1948 году. С января 1949 года был заместителем командира 33-го истребительного авиационного корпуса ПВО, с июня 1951 года стал командиром 88-го истребительного авиационного корпуса ПВО (переименован из 33-го иак ПВО в феврале 1949 года). С февраля 1955 года — командующий истребительной авиацией Северо-Кавказской армии ПВО.

В январе 1956 года снова был направлен на учёбу и в 1957 году окончил Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова. С января 1958 года стал командующим 52-й воздушной истребительной армией ПВО, с августа 1959 года — командующий Киевской армией ПВО — заместитель командующего Киевским военным округом по войскам ПВО.

После её переименования с февраля 1961 года был командующим 8-й отдельной армией ПВО, являясь одновременно заместителем командующего войсками Киевского военного округа по войскам ПВО. С июля 1968 года — заместитель Главнокомандующего Войсками ПВО СССР. С января 1972 года — председатель Центрального комитета ДОСААФ СССР. С ноября 1981 года — военный инспектор-советник Группы генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

С 1942 года член ВКП (б), с 1976 по 1985 год был кандидатом в члены ЦК КПСС. Скончался 13 ноября 1985 года в Москве на 73-м году жизни, был похоронен на Новодевичьем кладбище.